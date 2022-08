Lituania a construit un gard la granița cu Belarus Lituania a anuntat ca a finalizat constructia unei bariere de-a lungul frontiere sale cu Republica Belarus menita sa contracareze imigratia ilegala, informeaza marti AFP, citata de Agerpres. Bariera, sub forma unui gard de patru metri inaltime si cu sarma ghimpata, se intinde pe circa 550 de kilometri dintr-o frontiera comuna de aproximativ 700 de kilometri. […] The post Lituania a construit un gard la granița cu Belarus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

