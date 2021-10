Stiri pe aceeasi tema

- Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, “Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. “”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme…

- Dupa ce a lansat single-ul „Swimming Pools” la sfarșitul lunii iulie, Francis On My Mind revine cu un remix internațional al piesei, realizat de DJ-ul și producatorul de muzica electro german, Wankelmut. Remixul piesei este ideal pentru ultimele zile de vara, petrecute pe plaja, de dimineața pana seara,…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- In timp ce melodia “Your Love (9PM)” ocupa primele locuri in topurile muzicale din lume, ATB lanseaza single-ul “Like That”, in colaborare cu Ben Samama. Legenda germana a muzicii dance, ATB, și-a dezvaluit noul sau single ” Like That”, cu artistul Ben Samama, nascut in Olanda si care locuieste in Los…

- La 2 ani de la lansarea albumului „Domnul Portocaliu și Mașina Timpului”, VUNK lanseaza lyric video-ul piesei „Da-mi-o tu”, extrasa de pe album. Piesa a fost compusa de catre Cornel Ilie și Gabriel Maga, iar lyric video-ul a fost realizat de SAN, design-ul versurilor aparținand lui Mihai Sighinaș. Pentru…

- Dupa colaborarea cu Meduza pentru deja hitul “Paradise”, Dermot Kennedy a revenit cu un nou single solo – “Better Days”. „Better Days” are un sentiment pe care l-am sperat cu toții in ultimele 18 luni, Dermot exprimand gandurile oamenilor din intreaga lume. Piesa vine cu un fel de optimism și speranța,…

- O fire rebela, provocatoare și nonconformista, Courtney Love, soția legendarului și regretatului artist Kurt Cobain, a fost catalogata de revista Rolling Stone ca fiind cea mai controversata prezența feminina din istoria rock-ului alternativ. Rian Cult revine acum cu piesa „Courtney Love“, o melodie…

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al ei,…