Stiri pe aceeasi tema

- Astazi suntem mai departe ca niciodata și totuși mai apropiați ca oricand. Astazi ințelegem ca suntem facuți dintr-o viața. Aceeași viața. Avem toți aceleași ganduri. Aceleași panici. Aceleași mecanisme de aparare. Aceleași puteri nebanuite. Un organism colectiv care respira la unison. Care lupta in…

- Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania - Filiala Suceava anunța cu regret incetarea din viața a jurnalistului sucevean Dumitru Teodorescu, directorul cotidianului „Crai Nou".Domnul Teodorescu a fost membru al acestei asociații din anul 1991. In ultimii ani a fost președintele ...

- Atletico Madrid a anunțat faptul ca fosta legenda a clubului, Miguel Jones, a decedat la varsta de 81 de ani. Anunțul vine la doar doua zile dupa ce Radomir Antic, antrenor de legenda al clubului madrilen, s-a stins din viața. Clubul spaniol a facut anunțul pe rețelele de socializare. ...

- Daniel Ionescu, zis Cameramanu, dar și alte nume cunoscute din lumea lautarilor romani deplang dispariția prematura a celui care a fost Aurel de la Bobești. Citeste si: "Printesa urbana" este in doliu: Sa il odihneasca Dumnezeu intr-un loc fara durere ”Azi s-a stins din viata un om,…

- Anuntul a fost facut vineri de revista Rolling Stone, care a citat o declaratie a familiei artistului. William Harrison Withers Jr. s-a nascut in 1938 in Slab Fork, Virginia de Vest. De la varsta de 13 ani, William a fost crescut de bunica, dupa decesul tatalui sau. Withers a petrecut noua ani in marina…

- Veste trista in rugby-ul romanesc. Fostul rugbist al celor de la Dinamo Bucuresti, Antonio Melinte, s-a stins din viata la varsta de 22 de ani.Potrivit unor surse, acesta s-a luptat cu o raceala foarte puternica in ultimele zile, ar fi suferit un infarct, iar medicii n-au mai reușit sa-l readuca la…

- ADDA lanseaza „Lacrimi”, a opta piesa de pe „Arta, Viața și Iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil pe platformele digitale primavara aceasta. Cu o poveste sensibila, in care emoțiile și muzica impart același glas, single-ul pune in versuri o lupta plina de orgolii, din care dragostea iese mereu…