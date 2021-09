Stiri pe aceeasi tema

- Touroperatorul Litoralulromanesc.ro raporteaza in acest an vanzari de 165 milioane de lei, in crestere cu 65% fata de 2020 si cu 26% fata de cifrele inregistrate in 2019, in conditiile in care, prin intermediul sau, vara aceasta au ajuns in statiunile romanesti de la mare peste 200.000 de turisti, cu…

- Turoperatorul Litoralulromanesc.ro a anuntat ca vanzarile de vacante in acest sezon estival au depasit cu 65% valoarea din 2020 si cu 26% cifrele din 2019. Cele mai cautate statiuni de pe litoral au fost Mamaia si Eforie Nord, iar cei mai multi turisti care au venit din Bucuresti, aproape 35%, potrivit…

- Criza sanitara i-a determinat pe mulți romani sa-și faca vacanțele in țara in aceasta vara. Țarmul Marii Negre fiind, de departe, destinația favorita, arata bilanțul realizat la finalul sezonului estival de catre Litoralulromanesc.ro, turoperatorul nr. 1 pe acest segment de vacanțe. Agenția raporteaza…

- Sezonul vacanțelor se apropie de final, iar cu o luna inainte de venirea toamnei angajații și angajatorii sunt in fața unei dileme: ce se intampla din septembrie? Se va lucra de acasa, de la birou sau poate fi luata in calcul o combinație intre aceste variante. Intrebarea revine și pe grupurile…

- Gradul de ocupare in cea mai mare parte a hotelurilor de pe litoral ajunge la 100% in primele doua saptamani ale lunii august, iar pachete all inclusive sunt cele mai cautate. Luna august se preconizeaza a fi cea mai aglomerata din acest sezon estival in stațiunile aflate pe țarmul romanesc al Marii…

- Peste 80% dintre romanii care vor petrece concediul la mare in ultima luna de vara si-au facut planurile de vacanta din timp, 45% dintre acestia rezervand sejururile prin programul Inscrieri Timpurii, categorie in care se afla mai ales familiile cu copii si angajatii din institutiile statului. Restul…

- O ploaie torențiala puternica a lovit marți dupa-amiaza partea sud-estica a țarii. In Constanța mai multe strazi au fost inundate, iar pe litoral s-a semnalat și grindina, relateaza news.ro . Centrul Infotrafic a emis o avertizare și a instituit o restricție restrictie de 80 de kilometri la ora intre…

- CT BUS S.A. Constanta a atribuit recent un contract de servicii de dezinfectie si de dezinsectie.Potrivit LicitatiaPublica.ro contractul de servicii dezinfectie mijloace de transport in comun in valoare totala fara TVA este de 721.000 lei. Societatea careia i a fost atribuit contractul este DDD CONSTANCE…