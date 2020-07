Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul pe care trebuie sa ne setam pe termen lung pe litoralul Marii Negre este sa oferim pretul corect pentru serviciul prestat si nu sa fim cea mai ieftina destinatie, apreciaza Ionut Nedea, patronul agentiei online Litoralulromanesc.ro. "Trebuie sa ne setam ca si obiectiv pe termen…

- Americanul Tyler Laser a decis sa paraseasca SCMU Craiova la finalul sezonului 2019/2020 și sa incerce o experiența noua in Hexagon. Acesta a semnat un contract cu ASC Denain Voltaire, echipa angrenata in PRO B, al doilea eșalon din Franța, anunța baschet.ro. La Craiova, Laser a disputat 19 meciuri…

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Primaria orașului Nessebar, Bulgaria au semnat un acord de parteneriat privind acordarea unui grant in legatura cu proiectul „Pagina de arheologie, istorie și cultura a Marii Negre – ARHICUP”. Obiectivul proiectului ARHICUP este promovarea turismului arheologic,…

- Incepand cu data de 1 iunie romanii pot calatori din nou pe teritoriul tarii fara a fi necesara declaratia pe propria raspundere, cu toate acestea anumite reguli trebuie respectate, dintre care cea mai importanta find distantarea sociala. Hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri pentru ca angajatii…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de cinci stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15…

- Vara lui 2020 vine cu noi provocari, dar aduce și oportunitați pentru turiștii care doresc sa se bucure de o vacanța. Astfel ca, IRI Travel, principalul turoperator pe destinația Bulgaria, a facut o analiza a prețurilor la cazarile din hotelurile de 3,4 și 5 stele din principalele stațiuni ale celor…

- Preturile la energie pentru consumatorii casnici din UE au crescut, in 2019, cu 1,3% la electricitate si cu 1,7% la gaze naturale, dar cele mai mari cresteri de preturi la electricitate, in moneda nationala, au fost inregistrate in Olanda (19,6%), Lituania (14,3%), Cehia (11%) si Romania (10,1%), in…