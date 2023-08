Stiri pe aceeasi tema

- Femeile sunt cele care decid atat destinatia de vacanta pe litoralul romanesc, cat si detaliile pachetului turistic, potrivit unui studiu realizat in randul familiilor si cuplurilor care isi rezerva un sejur. Datele analizate de Litoralulromanesc.ro și preluate de Agerpres arata ca, in 59,57% dintre…

- Vladuța Lupau a postat o fotografie cu ea, de la Marea Neagra, din stașiunea Neptun, unde sta pe rogojina, alaturi de alți turiști. Vedeta nu a optat pentru terasele de lux de la Mamaia, ci a vrut sa fie alaturi de fanii ei.Un detaliu a tradat-o și arata ca de fapt traiește pe picior mare și fotografia…

- Ultimele teste efectuate de reprezentanții Directiei de Sanatate Publica (DSP) Constanta arata o concentratie ridicata de E.coli in Marea Neagra, in statiunile Mamaia, Eforie Nord si Navodari.Medicii spun ca acest lucru se intampla din cauza aglomeratiei, dar si a oamenilor care folosesc marea drept…

- „Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor si informatiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turistilor si in mass-media, INSP – Institutul National de Sanatate Publica, care monitorizeaza atent calitatea apei in perioada estivala, a anuntat ca nu exista…

- Ca și in anii trecuți, cea mai cautata stațiune este Mamaia, urmata de Eforie Nord și Vama Veche. Cu toate acestea, sunt mai multe rezervari și la hotelurile din Neptun, Olimp, Jupiter și Venus in acest an.Vacanțele sunt intre trei și patru nopți. Pentru un hotel de trei stele, turiștii vor plati intre…

- Azi incepe o noua editie a programului “Litoralul pentru toti”. Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra la preturi cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon. Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza, luni, o noua editie a programului „ Litoralul…

