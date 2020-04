Stiri pe aceeasi tema

- Turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara si cred ca romanii se vor simti in siguranta in tara lor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Eu cred ca romanii se vor gandi la calatorie cand se vor simti in siguranta si se vor simti in siguranta…

- Noile masuri de distanțare sociala au inceput sa fie aplicate peste tot, la fel și noile facilitați pentru a ajuta lumea sa țina aceasta distanța obligatorie.Imaginile prezentate de pagina de Facebook Shanghaiist arata cum s-au adaptat noilor cerințe cantinele studențești din metropola cu peste 10 milioane…

- Romanii nu au mai așteptat detaliile ridicarii restricțiilor și au inceput sa-și faca rezervari pe Litoralul romanesc, dar și la pensiunile din zona montana. Hotelurile de pe Litoral s-au pregatit deja, cu toate masurile de protecție, așteptandu-se la un val uriaș de turiști. Pentru ca in afara granițelor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si alti experti in domeniul sanatatii recomanda folosirea termenului de "distantare fizica” in locul celui de "distantare sociala” in aceasta pandemie, intrucat conexiunile sociale sunt mai importante ca niciodata, potrivit

- Daca citiți acest articol, sunteți cel mai probabil acasa sub ordine stricte de a nu ieși, cu excepția situațiilor excepționale - totul ca sa putem „aplana curba” epidemiologica a COVID-19. Tensiuni de tot felul sunt deja ridicate - pe plan social, psihologic și economic. Desigur, unii s-ar putea intreba…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca daca aplicatiile de monitorizare menite sa ajute la contracararea raspandirii coronavirusului se dovedesc de succes, le-ar recomanda si ar fi ea insasi pregatita sa le foloseasca, anuntand de asemenea extinderea masurilor de distantare sociala…

- ”Trebuie sa avem in vedere lucururile in complexitatea lor, pentru ca primul obiectiv important in corpul bancar este sa nu cada vreo banca, daca bancile cad se duce economia dupa ele. Sistemul bancar discuta masuri preventive pentru a nu lasa sa apara situații care sa creeze panica, din pacate…

- Intr-o perioada in care unii turiști romani anuleaza vacanțe externe și sunt reticenți in a calatori in general, hotelurile și pensiunile din Delta Dunarii sunt rezervate aproape integral de Paște și 1 Mai. Zilnic, se fac rezervari in Delta pentru lunile aprilie și mai și chiar pentru sezonul estival,…