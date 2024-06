1. Am fost in week-end pe Litoral. Carciumarii fac in iunie și iulie gradinița comerciala. Clasele I – IV – abia in august. Cafeaua și ciorba sunt reci, dar e bine ca apa minerala și sucurile sunt calde. Constanța are o tradiție in acest sens. Daca doctorul cel mai bun al Constanței este autostrada spre […] The post Litoralul și restaurantele unde gatește tanti Marioara first appeared on Ziarul National .