Litoralul românesc, transformat într-o ghenă. Sute de mii de oameni se înghesuie printre pet-uri și resturi de mâncare In acest weekend, pe litoral sunt peste 300.000 de turiști, iar cei mai mulți au ales sa se duca in stațiunea Costinești. Oamenii sunt inghesuiți și stau printre gunoaie. De asemenea, o bariera de alge de la malul apei le incurca „relaxarea” pe care o ofera apa marii. Dintre cei peste 300.000 de turiști care sunt la mare in aceste zile, aproximativ 180.000 s-au cazat in Costinești. In aceasta stațiune, aglomerația este mai mare ca oricand, iar oamenii stau inghesuiți și cu greu gasesc locuri pe șezlonguri. Plaja este plina de gunoaie și de alge. Turiștii trebuie sa mearga prin apa 20 de metri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

