Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat ce a patit un roman cand a vrut sa ia o cafea la pahar de unica folosinta pe litoralul romanesc. Romanii care au ales sa -și petreaca vacanța pe litoralul romanesc se plang de prețurile tot mai ridicate pe care le gasesc in statiuni. Unde gasesti cele mai mici preturi, vezi in randurile […]…

- Chiar daca nu la fel de mulți precum in anii trecuți, romanii s-au ingramadit și anul acesta pe litoralul romanesc pentru a-și petrece concediul pe care l-au așteptat cu sufletul la gura tot anul. In acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj și a și tras un important semnal de alarma.

- Stațiunile de pe litoralul romanesc incep sa se dezvolte, cel puțin imobiliar vorbind. Pana de curand Mamaia era aleasa de antreprenori, construindu-se aici hoteluri sau complexuri rezidențiale. Dar anul 2022 aduce o mare surpriza pentru toata lumea. Decalrata in 2018 de interes național, stațiunea…

- Romanii aleg litoralul bulgaresc in principal pentru preturile mai avantajoase, cea mai recomandata perioada pentru vacante „la jumatate de pret‟ fiind luna septembrie, se arata intr-un studiu realizat de un tur-operator. „Autoritatile din Bulgaria au anuntat, recent, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Este perioada concediilor si a vacantelor la mare. Peste 70 de mii de turisti se estimeaza ca sunt pe litoral, in acest final de saptamana. Romanii prefera statiunile din sudul litoralului- dupa cum transmite din Constanța, Sorin Cealera: Chiar daca destinațiile externe sunt mai accesibile decat in…

- Cei mai mulți dintre romanii ar fi dispuși sa revina pe litoral in vacanțe, nu doar in weekend, daca ar vedea investiții semnificative in calitatea serviciilor, de la cazare și masa la modalitați de a-și petrece timpul liber. Litoralul romanesc trece printr-o criza fara precedent. Daca n-ar fi fost…

- Suntem la jumatatea verii, iar sezonul estival a inceput de mult. Romanii se duc la mare care mai de care, unii alegand litoralul romanesc, pe cand alții aleg sa plece in afara țarii. Aici, prețurile au luat-o razna, iar romanii sunt revoltați. Inca de la inceperea sezonului estival prețurile au bubuit…

- In plin sezon estival, hotelierii vin cu vești neașteptat de proaste! Din nefericire pentru zeci de turiști, aceștia au marit prețurile peste noapte pentru cei care vor cazare doar doua nopți pe litoralul romanesc. Bineințeles, turiștii s-au aratat extrem de revoltați și furioși de ultimele decizii…