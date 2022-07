Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre romanii ar fi dispusi sa revina pe litoral in vacante, nu doar in weekend, daca ar vedea investitii semnificative in calitatea serviciilor, de la cazare si masa la modalitati de a-si petrece timpul liber, dar si preturi mai mici, raportate la veniturile lor.

- Inspectorii care activeaza in cadrul "Comandamentului Sezon Estival 2022" au dat amenzi de 443.600 lei lei in prima saptamana de activitate, in urma unor actiuni de control la 200 de unitati de alimentatie publica, a anunțat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

- A sosti sezonul estival, iar plajele de pe litoralul romanesc au inceput sa fie din ce in ce mai pline. Ce-i drept, bucurie mare pentru hotelieri și patroni, mai ales ca anul acest nu mai sunt la mare cautare hamsiile sau porumbul, ci un alt aliment neașteptat. Iata care este cel mai consumat produs…

- S-a mai incheiat o minivacanța pentru romanii care au putut profita de zile libere pentru a se relaxa și a petrece timp cu cei dragi, departe de tot ceea ce ține de aglomerația orașului, de programul solicitant de la locul de munca și de stresul cotidian. Așadar, fara grija restricțiilor și doar cu…

- Daca tot este vara și este sezonul estival, haideți sa descoperim impreuna o poveste tare interesanta. Stațiunea Mamaia este cu siguranța cea mai cunoscuta și cea mai frecventata de pe litoralul romanesc. De-a lungul timpului ne-a obișnuit cu mele acesteia, dar ne duce cu gandul la cuvantul ‘’mamaie’’,…

- De-a lungul timpului, Gigi Hagi a reușit sa stranga o avere din fotbal, el fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori pe care Romania i-a avut. Aceasta a reușit sa-și investeasca banii caștigați astfel incat sa-i aduca profit, iar una dintre afacerile lui reprezinta un hotel de lux de la malul…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța, in urma consultarilor touroperatorilor specializați și a partenerilor hotelieri, ca in acest an, litoralul romanesc a primit, cu ocazia mini-vacanței de 1 Mai, peste 50.000 de turiști.

