Stiri pe aceeasi tema

- Vara lui 2020 pe litoralul romanesc aduce cu sine mari schimbari. Acum 100 de ani litoralul romanesc arata cu totul diferit fata de ceea ce gasim acum cand mergem in stasiunile de la malul Marii Negre. In Evul mediu, sub stapanirea turceasca, litoralul a facut parte, din punct de vedere bisericesc,…

- Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) a propus autoritatilor planul strategic "Reconectam Romania", luand in considerare situatia generata de pandemia de coronavirus si efectele acesteia asupra calatoriilor si turismului intern si international, iar in acest sens vor fi lansate…

- Se lucreaza de zor la amenajarea plajelor si teraselor, insa multe locuri se vor deschide abia de saptamana viitoare. Administratorii vor sa puna in aplicare toate masurile, dar spun ca e mult prea din scurt, iar forta de munca este insuficienta.

- "Am avut o alternanta a numarului de cazuri, dar tot timpul am ramas sub 200 de cazuri la Terapie Intensiva, suntem pe panta descendenta. Dupa 1 iunie ne pregatim pentru o a doua etapa destul de bogata in masuri de relaxare. Ramane ca impreuna cu INSP, Centrul Nationa de Control al Bolilor sa evaluam…

- Ministrul Economiei anunța ca, de luni, se deschid terasele. Cand incepe sezonul estival Ordinul comun realizat cu Ministerul Sanatatii privind regulile pe care ar trebui sa le respecte proprietarii teraselor va fi publicat, probabil, pana vineri, urmand ca pe data de 1 iunie sa se deschida terasele,…

- Romanii pun conditii ca sa mearga in vacanta pe litoralul romanesc, asta dupa ce grecii și bulgarii, doua dintre destinațiile preferate pentru concediul de vara, au anunțat ca-și redeschid "porțile" de la 1 iulie. Un sondaj arata ca romanii vor ca hotelurile sa puna la dispoziție dezinfectanți, iar…

- Peste o suta de hoteluri din statiunile romanesti de la Marea Neagra, ceea ce reprezinta un sfert din capacitatea de cazare de pe litoral s-au deschis sau se vor deschide cu data de 1 iunie. Organizatia Patronala Mamaia Constanta estimeaza ca aproape 10.000 de turisti se vor caza in prima saptamana,…

- Pentru a se incerca prevenirea raspandirii coronavirusului pe litoralul romanesc este posibil ca turistii care intra in statiuni sa fie testati, dupa cum a spus, marti, George Niculescu, prefectul judetului Constanta, in urma unei intalniri pe care a avut-o cu reprezentantii patronatelor din turism.…