- Potrivit ultimului raport facut de Direcția de Sanatate Publica Constanța cu privire la calitatea apelor de imbaiere, doua plaje din Eforie sunt in top in ceea ce privește concentrația de E.coli și enterococi de pe litoral.Atat E. coli cat și enterococul sunt bacterii care se regasesc in mod normal…

- Zece noi cazuri de infectare cu varianta Delta, in județul Constanța SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Zece noi cazuri de infectare cu varianta Delta a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate pe raza județului Constanța. Direcția de Sanatate Publica informeaza ca sunt sase…

- Editia a II a a cartii "Evolutia Dobrogei intre 1918 1944ldquo; scrisa de Valentin Ciorbea are 591 de pagini ilustrand istoria regiunii din perioada antementionata. Cartea "Evolutia Dobrogei intre 1918 1944ldquo; de Valentin Ciorbea prezinta in detaliu istoria regiunii din perioada mentionata in titlu,…

- Turistii romani sunt nemulaumiti de diferentele mari intre preturile la sezlonguri pe plajele din Romania fata de cele din Grecia. Un conational aflat pe litoral in Grecia spune ca, in Elafonisi, pentru 48 de lei a primit doua sezlonguri, dar si o umbrela, in timp ce la Mamaia l-ar fi costat 75 de…

- In noul numar al saptamanalului Agenda gasiți un material amplu despre litoralul romanesc, in pandemie, cu intamplari de la malul marii. Saptamanalul Agenda il gasiți la chioșcuri, online sau in poșta (daca aveți abonament).

- "A fost dat termen de 48 de ore, incepand de ieri (vineri – N.R.), deci duminica la ora 16:00 ar trebui sa fie gata adunarea gunoaielor. Daca nu sunt respectate termenele, pot fi conscințe mai grave." a afirmat Stoica, in direct la Realitatea Plus, intr-o ediție speciala. Reprezentatul Guvernului a…

