Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla in aceasta stațiune in comunism? Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu era stațiunea tineretului, unde festivalurile se țineau lanț. In prezent și-a pierdut acel farmec și nu mai este considerata printre perlele litoralului romanesc. Ce s-a ales de ea acum? Ce se intampla in stațiunea distracției…

- Palatul Adorjan I din Oradea și-a recapatat stralucirea de altadata: Fațada emblematica a fost complet reabilitataPalatul Adorjan I din Oradea a trecut recent printr-un amplu proces de reabilitare. Fațada a fost complet refacuta, iar acum cladirea și-a recapatat maiestuozitatea de altadata. Palatul…

- Palatul Adorjan I din Oradea și-a recapatat stralucirea de altadata: Fațada emblematica a fost complet reabilitataPalatul Adorjan I din Oradea a trecut recent printr-un amplu proces de reabilitare. Fațada a fost complet refacuta, iar acum cladirea și-a recapatat maiestuozitatea de altadata. Palatul…

- Vasile Grec care a candidat independent, susținut de PSD, este noul primar al comunei Sanger. „Daca in secolul XVIII-XIX, comuna Sanger a fost cea mai importanta comuna de pe campia mureșeana, haideți sa aratam tuturor ca, in comuna Sanger, traiesc oameni harnici și inteligenți, iar impreuna vom reda…

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor... The post Mircea Geoana, secretar general adjunct NATO, considera ca sistemul de vot romanesc este cel mai primitiv din Europa appeared…

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor... The post Mircea Geoana, secretar general adjunct NATO, considera ca sistemul de vot romanesc este cel mai primitiv din Europa appeared…

- Turismul de litoral a inregistrat, in perioada octombrie 2023 - martie 2024, o crestere de 27% a rezervarilor de vacante la mare pentru vara 2024. Cea mai cautata stațiune este Eforie Nord, care detroneaza Mamaia, stațiune care a dominat ani de zile toate topurile. Turiștii care merg la Eforie se vor…

- Pe coasta romaneasca, acolo unde marea iși intalnește istoria, se gasește una dintre capodoperele turismului romanesc. O veritabila bijuterie arhitecturala ce imbina eleganța modernista cu inovația vizionara a maestrului George Matei Cantacuzino se regasește in Eforie Nord. Hotelul Belona, caci despre…