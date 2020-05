Stiri pe aceeasi tema

- Turistii vor alege litoralul romanesc pentru relaxare si mai putin pentru distractie si nu vom mai putea vorbi de evenimente, de festivaluri, de concerte sau de cluburi deschise la malul marii, spune Aurelian Marin, directorul general al “Paradis, Vacante de Vis”, unul din cei mai mari…

- In luna aprilie, pe litoralul romanesc al Marii Negre, au eșuat 12 delfini, iar 11 dintre acestea cazuri au fost inregistrate in data de 28 a lunii. Cele mai multe animale marine au eșuat in zona Navodari, anunța ONG Mare Nostrum, potrivit Mediafax.„Primavara cu cifre ingrijoratoare pentru…

- Pentru a se incerca prevenirea raspandirii coronavirusului pe litoralul romanesc este posibil ca turistii care intra in statiuni sa fie testati, dupa cum a spus, marti, George Niculescu, prefectul judetului Constanta, in urma unei intalniri pe care a avut-o cu reprezentantii patronatelor din turism.…

- Litoralul romanesc este gol, iar pierderea este a tuturor si se ridica undeva la 60 de milioane de euro, numai pentru perioada de 1 mai, este de parere Cristian Barhalescu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism pentru regiunea...

- Pe litoral a fost deschis primul hotel cu regim sezonier, care a putut primi clienți respectand ordonanțele militare, ce presupun ca restaurantele... The post Primul hotel cu regim sezonier, deschis pe litoralul romanesc. Cum s-a servit mancarea și cine s-a cazat appeared first on Renasterea banateana…

- Conducerea Federatiei Romane de Fotbal, prin presedintele Razvan Burleanu, secretarul general adjunct Gabriel Bodescu, plus juristul Adrian Stangaciu si Felix Grigore, seful Departamentului Competitii, i-a provocat pe reprezentantii celor 18 cluburi din Liga 2 la o discutie prin teleconferinta despre…

- Hotelierii de pe litoral pregatesc deschiderea sezonului, indiferent daca acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai tarziu, si au luat deja in considerare implementarea unui set de masuri pentru a proteja sanatatea turistilor, dar si a angajatilor, informeaza Organizatia Patronala Mamaia…

- Visezi cu ochii deschiși la plaja, sunetul marii, razele soarelui ce iți mangaie pielea și nisipul fin și fierbinte? In perioada aceasta, cu toții am vrea sa ne putem face planuri de vacanța și sa nu fim nevoiți sa le anulam ulterior.