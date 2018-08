Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de turisti veniti in vacanta pe litoral se mentine ridicat, in pofida vremii, datorita voucherelor pentru bugetari, care au cumparat pachete direct de la hotelieri a declarat duminica pentru News.ro prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos…

- Ministrul Turismului anunța evaluarea ”eficienței” voucherelor de vacanța”: Vom vedea daca le vom acorda și in 2019, a spus, vineri, la Constanța, ministrul Bogdan Trif, el mentionand ca ANAT a indemnat ministerul de resort sa nu renunte la acest tip de sprijin in sectorul turistic. „Anul acesta, voucherele…

- "Anul acesta, voucherele de vacanta vin direct in sprijinul atat al cetatenilor, dar mai ales in sprijinul hotelierilor. Sa nu uitam ca vorbim de aproape 400 de milioane de euro si de 1,2 milioane de oameni care beneficiaza de aceste vouchere si fiecare voucher este in valoare de 1.450 de lei, bani…

- Litoralul romanesc, in anul 2018. Turistii vin pe mare pentru relaxare, distractie, un bronz perfect si detasare de la serviciu. Insa bunele maniere sunt lasate si ele acasa, daca luam un numar considerabil de turisti care trec prin statiunea Mamaia si Satul de Vacanta. Facem referire, de data aceasta,…

- Razvan a fost mai explicit si a anuntat oficial surpriza: „Promit ca o sa aflati mai multe saptamanile viitoare. Acum suntem in perioada post vacanta si, care e o boala, stii, in multe state e considerata o forma de depresie. Cand te intorci din vacanta, trebuie sa iti revii o perioada", a declarat…

- Dupa un sejur pe tarmul grecesc, vedeta Pro TV si-a prelungit vacanta cu cateva zile petrecute pe litoralul romanesc. Chiar daca vremea este uneori capricioasa la inceput de vara, vedeta Pro TV si-a rezervat cateva zile de vacanta si pe litoralul romanesc, la incheierea sejurului petrecut in Grecia.…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a stabilit perioada sesiunii extraordinare pentru intervalul 1-19 iulie, pentru ca alesii sa poata finaliza, prin procedura parlamentara, modificarea prevederilor Codului Penal. Si Senatul a fost convocat in sesiune extraordinara pentru perioada 3-19 iulie, a…

- Elevii intra in vacanta incepand de sambata, 16 iunie, vineri fiind ultima zi de scoala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, acestia vor reveni la cursuri incepand cu data de 10 septembrie, scrie Mediafax. Pentru elevii din intreaga tara, vacanta de vara va incepe pe 16…