"Litoralul pentru Toti" 2018. Care sunt hotelurile inscrise in program si cat costa cazarea

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput programul „Litoralul pentru toti”. Preturile pentru o camera la un hotel de pe litoral incep de la 65 de lei pe noapte. Cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti. De exemplu, la un hotel de doua stele din Eforie…

- S-a dat startul programului „Litoralul pentru toti”, iar cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti. A inceput deja nebunia in agentiile de turism, dar si in unitatile de cazare de pe litoral. Sunt oferte de nerefuzat pentru…

- A inceput programul „Litoralul pentru toti”. Preturile pentru o camera la un hotel de pe litoral incep de la 65 de lei pe noapte. Cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti. De exmplu, la un hotel de doua […]

- La hotelurile de doua si trei stele, preturile incep de la 100 - 150 lei/ persoana/ noapte in Eforie, Neptun ori Mamaia, preturi ce pot include mic dejun sau chiar demi-pensiune. Tot pentru 100 de lei de persoana pe noapte poate fi inchiriat un apartament in Constanta sau in nordul statiunii Mamaia,…

- Litoralul si Delta Dunarii vor fi si in acest an destinatiile cele mai cautate in debutul de sezon. In Mamaia, cea mai scumpa camera la 5 stele s-a vandut cu puțin peste 2.000 de lei pentru trei nopti. Tariful mediu platit pe camera pentru un sejur este in aceasta perioada 955 de lei. Eforie Nord […]…

- Armin van Buuren, The Prodigy, Tiesto si alte nume mari din muzica electronica vor urca pe scena celui mai mare festival din tara. Anul trecut, aproape 300.000 de oameni au fost prezenti la Untold.

- Nu doar oamenii pleaca in mica vacanta de Paste. Prietenii lor necuvantatori sunt lasati la pensiuni speciale. Hotelurile pentru caini si pisici au aproape toate rezervele ocupate spun administratorii. Din cauza hotelurilor care nu primesc animale de companie, stapanii platesc si cate doua-trei sute…

- Cine merge la mare in tara, gaseste litoralul altfel decat il stie din sezon. Hotelurile incearca sa iși atraga turiștii cu programe speciale, dar autoritatile nu s-au obosit sa stearga urmele iernii din statiuni.