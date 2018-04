Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a inceput la Bucuresti o campanie despre cum poti sa-ti reduci facturile la utilitati cu pana la 20%. Una dintre recomandari ar fi sa reducem timpul petrecut zilnic la duș cu 3 minute. Astfel, putem sa economisim pana la 115 lei pe an, de persoana. Experţii ne arată concret…

- Turistii din Romania au depasit anul trecut pentru prima data un milion de innoptari in Germania (1.046.606 innoptari), in crestere cu 18,6% fata de anul 2016, iar pentru acest an estimeaza o crestere de 3-5%, Romania fiind astfel pentru Germania una din cele mai importante piete-sursa din Europa,…

- Aproape 10.000 de romani au ieșit pe la punctele de trecere a frontierei din sudul județului Constanța spre stațiunile de pe litoralul bulgaresc pentru petrecerea sarbatorilor de Paște. In acest timp, pe litoralul romanesc abia daca au ajuns puțin peste 1500. Specialiștii in turism susțin ca romanii…

- Aproximativ o mie de turisti romani au ales sa isi petreaca Pastele pe litoral, mai putini decat cei care au optat pentru litoralul bulgaresc. Hotelierii spun ca romanii nu au traditie sa mearga de Paste pe litoral, preferand muntele sau litoralul bulgaresc. Aproximativ o mie de turisti…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.…

- In zona Banatului exista o localitate pe care turiștii o considera ”Mica Elveție” a Romaniei. Se spune ca aici poți respira cel mai curat aer din toata Europa, iar noaptea poți admira cel mai frumos cer plin de stele. Este vorba despre satul Poiana Marului. Conform digi24.ro, aici a fost la inceput…

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad, considera analistii KeysFin, apreciind ca „stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole.