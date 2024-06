Litoralul bulgăresc… handbalistic Doi dintre componentii echipei de handbal juniori 2 a CSM Ploiesti, portarul Andrei Pop si interul Alexandru Popescu, au fost convocati la echipa nationala de Beach Handbal U16 a Romaniei, care va participa in perioada 4-7 iulie la Campionatul European de la Varna (Bulgaria). „Tricolorii” pregatiti de Adrian Georgescu si Ionut Deli-Iorga se reunesc maine la Constanta, unde se vor pregati pana pe 3 iulie, cand este programata plecarea spre Varna. Cei doi sportivi de la CSM Ploiesti au participat si in perioada 15-20 iunie la un stagiu centralizat, desfasurat la Plopeni, in cadrul caruia Romania… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu poate adopta inca moneda euro, in urma unor evaluari privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta, se precizeaza intr-un comunicat publicat miercuri de instituția UE, relateaza Agerpres.Concluzia este cuprinsa in Raportul de…

- Belgia a invins Romania 2-0 (1-0), la Koln, sambata seara, in al doilea meci de la Campionatul European de Fotbal – EURO 2024. „Tricolorii” au inceput meciul din postura de lideri ai grupei E și, in ciuda infrangerii pastreaza aceeași poziție. Echipe de start: ROMANIA: 1. Nița – 2. Rațiu, 3. Dragușin,…

- Trei dintre componentii echipei de handbal juniori 2 a CSM Ploiesti, portarul Andrei Pop, interul Alexandru Popescu si extrema Vladut Murascu, vor participa in perioada 15-20 iunie la o actiune a lotului national de Beach Handbal U16 al Romaniei. “Tricolorii” pregatiti de Adrian Georgescu si Ionut Deli-Iorga…

- In luna iunie, naționala Romaniei va disputa doua jocuri de verificare, inainte de Campionatul European de Fotbal. Adversarii tricolorilor vor fi Bulgaria și Liechtenstein, iar ambele meciuri vor avea loc la București. Romania – Bulgaria se joaca pe 4 iunie, de la ora 21:30. Trei zile mai tarziu are…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata in Grupa B, alaturi de echipele Muntenegrului, Cehiei si Serbiei, la Campionatul European care va avea loc in acest an. Romania, care a castigat prima grupa a preliminariilor cu punctaj maxim, a facut parte din urna a doua valorica, in timp…

- Patru dintre componentele echipei de baschet U18 a CSM Ploiesti au fost convocate la o actiune de pregatire si selectie a lotului national de baschet feminin al Romaniei, organizata in perspectiva Campionatului European U18 Feminin din vara, un eveniment pentru orașul Ploiești, care va fi gazda! Astfel,…

- Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumparare in Bulgaria a atins 64% din nivelul mediu european in 2023. Acesta este unul dintre indicatorii care arata cel mai exact convergența in interiorul Uniunii Europene, deoarece se iau in considerare diferențele de preț in fiecare…

- Mai mult de doua treimi dintre polonezi nu iși doresc trecerea la moneda euro, arata un sondaj recent comandat și publicat de un portal local. Atat susținatorii guvernului condus de Donald Tusk, cat și votanții opoziției se arata reticenți cu privire la schimbarea monedei.Sondajul, publicat duminica,…