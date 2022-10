Stiri pe aceeasi tema

- Economie Elevii claselor a VIII-a și a XI-a se pot inscrie la Olimpiada A.S.F., un concurs național de educație financiara octombrie 4, 2022 14:46 Autoritatea de Supraveghere Financiara, in parteneriat cu Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania,organizeaza cea de…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (A.S.F.), domnul Nicu Marcu, s-a intalnit, astazi, la sediul Autoritații, cu domnul Octavian Armașu, Guvernatorul Bancii Naționale a Republicii Moldova (BNM). O delegație a BNM se afla intr-o vizita oficiala la București, in contextul in care instituția…

- Din aceasta toamna, asigurarile de raspundere civila auto – RCA vor costa mai mult, fața de inceputul anului. Asta dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF – a publicat noile tarife de referința pentru asigurarea RCA. Pentru autoturismele deținute de persoanele fizice, tarifele incep de…

- Romania, „pe locul unu european la severitatea accidentelor” Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Emisiunea: "Matinal" - Realizator: Catalin Cârnu - Datele preliminare raportate de firmele de asigurare pentru primele șase luni din acest an indica o stabilizare a…

- Finantarea participativa (crowdfunding) reprezinta un tip de activitate in cadrul careia un furnizor de servicii de finantare participativa, fara a-si asuma el insusi riscuri, administreaza o platforma digitala, deschisa publicului, pentru a pune in legatura sau pentru a facilita punerea in legatura…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de beneficiari ai unor contracte incheiate cu diverse autoritati publice.…

- Direcția de Sanatate Publica a raspuns plangerilor venite din partea locuitorilor Sectorului 3. Amenzile sunt modice, 3.500 lei, insa reprezentanții DSP spun ca vor face reverificari. Conform consilierilor locali, toaletele sunt in administrarea Primariei București, și nu a administratorului parcului,…

- Raport ASF: Care este motivul prabușirii criptoactivelor și la ce riscuri se expun cei ce le cumpara Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat recent un raport privind stabilitatea piețelor financiare nebancare. Documentul trateaza pe larg domeniul criptomonedelor, mai ales in contextul…