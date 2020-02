Siobhaacute;n Parkinson, cea mai cunoscuta scriitoare irlandeza pentru copii, va fi prezenta, in perioada 4 8 martie, in Romania, la Constanta si la Bucuresti. Siobhaacute;n Parkinson a publicat peste 20 de carti, premiate si traduse in numeroase limbi. Lucreaza, ca editor, pentru Little Island editura care publica literatura pentru copii , editeaza o revista dedicata cartilor pentru cei mici, traduce din germana si tine cursuri de creatie literara."Copiii sunt cei mai buni cititori din lum ...