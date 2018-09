Literatura împotriva maniheismului „Ideea" care incearca sa dea cheag acestui volum este tocmai atitudinea, din ce in ce mai necesara, a unui „extremist de centru", a celui care nu se preda „damblalelor" zilei. E pozitia unui spirit critic, a unui om trecut prin multe, care stie ca adevarul si dreptatea nu se afla intr-o relatie de cauza-efect, ca realitatea nu e niciodata limpede, lipsita de subtilitati. Cateva dintre textele cele mai bune din carte gloseaza pe aceas (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

