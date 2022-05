Literatura de lângă noi. Focus: Ucraina Muzeul Național al Literaturii Romane Iași lanseaza un nou proiect cultural, „Literatura de langa noi”, ce iși propune sa aduca mai aproape de publicul roman literatura din estul, sudul și centrul Europei. Gandit pe termen lung, programul propune o explorare culturala care sa conduca la descoperirea unor zone literare mai puțin cunoscute. Prima ediție este dedicata Ucrainei și va consta intr-o serie de evenimente și dezbateri cu invitați scriitori din Romania și Republica Moldova. In masura posibilitaților, condiționate de situația dramatica din Ucraina, vor fi invitați și scriitori ucraineni… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

