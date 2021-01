Litchi, fructul dulce și savuros cu proprietăți curative Litchi, micul fruct cu aspect de jucarie roz, ascunde un miez alb, dulce și savuros, dar un sambure toxic. Fructele de litchi sunt indragite de copii și sunt folosite in tot felul de salate și dulciuri, recomandate fiind pentru numeroasele lor beneficii sanatoase. Litchi mai poarta și numele de prune chinezești, deoarece aceste fructe de marimea prunelor sunt originare din China. In zilele noastre, ele se cultiva peste tot in Asia și in anumite regiuni din India și din America, devenind foarte populare in ultimii 25 de ani. Gustul dulce al fructelor de litchi și mai ales aroma lor imbietoare,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

