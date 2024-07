Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Manea (26 de ani) este noul jucator al Rapidului. Giuleștenii au anunțat mutarea prin intermediul rețelelor de socializare. Multiplul campion cu CFR Cluj va evolua in Giulești. Manea s-a desparțit de clujeni la finalul sezonului recent incheiat. Este al doilea transfer pe care il face Rapid,…

- Transferul lui Ermal Krasniqi (25 ani) la Sparta Praga este foarte aproape de a se concretiza. Rapid va primi doua milioane de euro in schimbul acestuia, iar anunțul oficial urmeaza a fi facut in scurt timp. Ermal Krasniqi evolueaza in Giulești din perioada mercato-ului invernal, cand finanțatorul Rapidului,…

- Rapid - FCSB 2-0. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat in direct dupa ingrangerea din Giulești și a discutat cu Marius Șumudica, aflat in studio. Becali a ras de Șumudica in startul dialogului, dupa ce acesta nu a fost ales de Dan Șucu pentru banca Rapidului. Apoi, Becali a devenit serios…

- Neil Lennon (52 de ani), fostul antrenor al lui Celtic, e aproape de Rapid, iar scoțienii au analizat posibila venire a tehnicianului nord-irlandez in Giulești. De 5 ori campion cu Celtic, Lennon nu a mai antrenat de 19 luni, de cand era dat afara de la Omonia Nicosia. El e aproape sa ajunga la un acord…

- Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara și fan declarat al Rapidului, i-a facut mai multe propuneri lui Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului din Giulești. Iancu e de parere ca Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, ar trebui sa nu mai aiba putere de decizie pe partea sportiva.…

- Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, incearca sa il aduca pe Neil Lennon (52 ani) ca A1 in Giulești, numire ce ar fi o adevarata lovitura pentru echipa care și-a ratat toate obiectivele in acest sezon. Nord-irlandezul este o adevarata legenda a lui Celtic, caștigand cinci titluri și patru cupe alaturi…

- Mizez ca Rapid va angaja un antrenor strain, mai ales ca fanii nu vor accepta un alt tehnician roman mai slab cotat decat Marius Șumudica, varianta pe care Dan Șucu - deși nu o spune cu subiect și predicat - nu o agreeaza. In urma cu o luna, suna previzibil ca Șumudica sa nu fie numit A1 in Giulești.…

- Dani Coman (45 de ani) considera ca preluarea Rapidului nu ar fi o decizie inspirata pentru Mircea Lucescu (78). Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori ai Romaniei, este curtat insistent de omul cu banii de la Rapid, Dan Șucu, pentru a prelua funcția de antrenor principal al echipei. De…