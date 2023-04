Uniunea Europeana a impus sancțiuni asupra a aproape 1.500 de persoane și 207 entitați de la incursiunea Rusiei in Ucraina, incepand cu anexarea Crimeei in 2014 și urmata de invazia Ucrainei in februarie anul trecut. Zeci de miliardari ruși incearca sa se dezmeticeasca și sa conteste in Justiție introducerea pe listele de sancțiuni, unii chiar […] The post Listele de sancțiuni ale UE sunt „bazate pe abuz de putere” first appeared on Ziarul National .