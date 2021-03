Listele de așteptare pentru vaccinarea anti-COVID in etapa a III-a se vor deschide succesiv luni, incepand cu ora 9.00, a anunțat duminica seara Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de imunizare. Etapa a III-a de vaccinare se adreseaza populației generale, insa de luni imunizarea se face doar in localitațile in care rata de incidența este de peste 4,5 la mia de locuitori. Programul dupa care se vor deschide listele de aștepare pe platforma de programare este urmatorul: 9:00 – 11:00: centre de vaccinare din județele Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Braila,…