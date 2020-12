Stiri pe aceeasi tema

- Numarul oamenilor care au murit din cauza coronavirusului in spitalele și unitațile medico-sociale din Franța a ajuns, marți, la 50.235, relateaza Hotnews.In ultimele24 de ore au murit in spitalele franceze 458 de oameni, numarul deceselorinregistrate in unitațile medicale ridicandu-se astfel la 34.399.…

- Autoritatile franceze din domeniul sanatatii au raportat joi 33.172 de noi cazuri de infectii cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, usor in scadere fata de cele 35.879 anuntate miercuri si mult mai mici decat recordul atins sambata de 86.852 de cazuri, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Dar numarul…

- "Relaxarea masurilor in lunile de vara nu a fost intotdeauna insotita de pasi pentru realizarea unei capacitati de raspuns suficiente”, noteaza intr-o declaratie executivul comunitar. "Situatia cu COVID-19 este foarte grava (...) Toate datele indica o puternica expansiune a virusului in toata…

- "Virusul circula mai rapid. Resurgenta pandemiei a inceput in august', a spus Arnaud Fontanet vineri, la postul BFM TV, atentionand ca lupta impotriva acesteia va fi un maraton. Acesta este unul din cele mai puternice avertismente de pana acum cu privire la amploarea valului care a cuprins Europa,…

- Spitalele din regiunea Parisului functionau joi in sistem de urgenta, concediile personalului fiind anulate iar operatiile ”neesentiale” anulate, in conditiile in care pacientii cu coronavirus reprezinta aproape jumatate dintre toti pacientii din unitatile de terapie intensiva, relateaza Reuters, citata…

- Numarul de cazuri COVID a explodat iarași in mai multe țari din Europa, dar deocamdata, cifra deceselor este mica, comparativ cu primul val al epidemiei. Experții citați de CNN avertizeaza insa ca bilanțul deceselor va crește in aceasta iarna, cand vremea rece și imposibilitatea impunerii unui nou lockdown,…

- Numarul cazurilor noi in ultimele 14 zile din Suedia este de 22,2 la 100.000 de locuitori, potrivit Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. Prin comparație, au fost inregistrate 279 cazuri noi la suta de mii de locuitori in Spania, 158,5 in Franta, 118 in Republica Ceha, 77 in…

- Franța se confrunta cu un numar din ce in ce mai mare de cazuri de contaminare cu noul Coronavirus. Medicii sunt ingrijorați și spun ca daca acest ritm se menține, atunci spitalele risca sa se aglomereze iar secțiile de terapie intensiva sa fie din nou pline de cazuri grave.