Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul chinez Alibaba a raportat vanzari de 13 miliarde de dolari in prima ora de la demararea promoțiilor de Singles Day, o sarbatoare echivalenta cu ”Black Friday” in China, in urcare cu 32% fața de anul trecut, scrie Reuters. Daca in Occident sunt cunoscute Black Friday și Cyber Monday drept evenimente…

- Oferta Publica Initiala (IPO) a Saudi Aramco pentru investitorii institutionali si individuali va incepe in data de 17 noiembrie, a anuntat duminica gigantul petrolier din Arabia Saudita, transmit Reuters si DPA, citata de AGERPRES. Anuntul vine la o saptamana dupa ce Autoritatea de reglementare…

- Cea mai mare companie petroliera din lume se listeaza. Gigantul evaluat la doua trilioane de dolari va scrie istorie pe bursa Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman si-a dat acordul pentru ca anuntul privind oferta publica initiala (IPO) a gigantul petrolier Aramco sa fie facut duminica,…

- Pentru prima din martie, titlurile Tesla au trecut pragul de 300 de dolari. Actiunile au urcat cu 21%, la 307,12 dolari, apoi s-au tranzactionat in crestere cu 16%. Profitul Tesla s-a situat la 1,86 dolari pe actiune, in trimestrul trei din 2019, in timp ce analistii se asteptau la pierderi de 0,42…

- Arabia Saudita, liderul Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol, vrea sa se concentreze in primul rand pe respectarea stricta a acordului privind reducerea productiei, incheiat de OPEC cu alte state din afara cartelului (Alianta OPEC+), inainte de a se angaja la o scadere suplimentara, sustin…

- Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani. Astfel, Facebook a anuntat ca va creste transparenta prin masuri cum ar fi afisarea unor informatii suplimentare despre detinatorii paginilor de Facebook si…

- "Nu luam in calcul delistarea. Nu stiu de unde a venit asta. De fapt, ne uitam la protejarea investitorilor americani, la transparenta si la respectarea unor legi", a afirmat oficialul, citand plangeri de la burse. Administratia SUA va stabili un grup de lucru care sa examineze aceste probleme,…

- Fostul președinte al Sudanului, Omar al-Bashir, destituit de armata pe 11 aprilie, dupa 30 de ani de putere, a fost inculpat sâmbata de catre un tribunal din Khartoum pentru posesie ilegala de fonduri straine și utilizare frauduloasa a acestor fonduri, a spus un judecator, relateaza AFP.Autoritațile…