- Promovarea pietei de capital romanesti la statutul de Piata Emergenta, numarul mare de emisiuni de obligatiuni care s-au listat in acest an, precum si infiintarea companiei ce urmeaza sa devina contraparte centrala au reprezentat in 2019 elemente foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a pietei…

- Anul acesta este cel mai bun din istoria pietei de capital in ceea ce priveste numarul de emisiuni de obligatiuni, a declarat, joi, Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), la evenimentul de lansare a primei emisiuni de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa…

- Opt din cei noua indici ai Bursei de Valori București au inregistrat scaderi ușoare joi, dupa avansul solid de miercuri ce a dus capitalizarea pieței locale la un nou maximum, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce…

- Patria Bank anunța aprobarea listarii la Bursa de Valori București a obligațiunilor subordonate, negarantate și neconvertibile in Euro emise de Banca in cadrul plasamentului privat desfașurat la jumatatea lunii septembrie 2019. In cadrul ofertei, incheiata cu success in doar 2 zile de la deschidere,…

- Piata de capital nu este un loc exotic, ci o oportunitate pentru toti romanii de a-si tine economiile, a declarat, sambata, in cadrul Forumului Investitorilor Individuali, Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Toata cariera mea, din 1998 si pana am terminat facultatea,…

- Bursa de Valori București (BVB) va avea, din 2 decembrie, un mecanism de întrerupere a volatilitații (volatility interruption), fiind o modalitate de protectie și un instrument de administrare a riscului de piața, care sa previna perturbari artificiale ale pretului de piața, se arata într-un…