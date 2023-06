Listare Hidroelectrica. Micii investitori au subscris peste jumătate din tranşa destinată lor Inceputul de saptamana confirma interesul pentru acțiunile Hidroelectrica, puse in vanzare de Fondul Proprietatea. Subscrierile ar urma sa accelereze de miercuri, cand se apropie finalul etapei in care investitorii individuali pot beneficia de discountul de 3% pentru plasamentele lor. In sistemul bursei s-au cumulat ordine pentru achiziția a 5,54 milioane acțiuni in tranșa de retail, valoarea agregata a acestor plasamente ridicandu-se la 620 milioane lei (125,32 milioane euro). Aceasta inseamna ca deja acest segment al ofertei, care acopera 15% din acțiunile puse in vanzare, este acoperit in proporție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a vandut acțiunile de la OMV Petrom, Fondul Proprietatea va scoate la vanzare, prin listarea la bursa, și cele 19.94% din acțiunile Hidroelectrica. Pe ”faraș” se afla și acțiunile deținute de Fond la Societatea Naționala a Sarii, de care intenționeaza sa se debaraseze prin vanzarea acestora.…

- Pentru reducerea pierderilor de apa de natura comerciala, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti desfașoara permanent acțiuni de verificare pe zone și pe categorii de utilizatori, in vederea asigurarii ca serviciile prestate de societatea noastra sunt contractate in mod legal. Astfel, de la inceputul…

- Principalele partide din Romania au alocat in 2022 și in primele trei luni ale acestui an, jumatate din fonduri pentru propaganda și presa, potrivit unui raport realizat de Expert Forum. De asemenea, din cele 93 de partide analizate, 79 nu au declarat niciun angajat la ANAF, iar PNL are doar 30 de salariați.…

- ”Activele nete ale celor 245 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna martie cu 1,8%, pana la nivelul de 45,8 miliarde lei (9,2 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 0,4%; iesirile nete ale lunii au totalizat 87,2 milioane lei (-17,7 milioane euro)”, potrivit Asociatiei…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Sapte listari au avut loc in primul trimestru la Bursa, in valoare totala de 428 milioane…

- Banca Transilvania a vandut vineri seara obligatiuni de 500 de milioane de euro, la un randament de 9% pe an, ca parte a emisiunii de obligatiuni de 1 mld. de euro aprobata de actionari, intr-un program de finantare pentru criteriile de eligibilitate MREL, scrie Ziarul Financiar.Potrivit datelor…

- Un italian care a castigat 5 milioane de euro cu un loz razuibil a fost jefuit de o banda de romani si moldoveni, informeaza Rotalianul.com. Banda dasuse spargerea, in 2022, intr-o vila din Torre Pellice, langa Torino, furand lingouri de aur in valoare de 600.000 de euro și 20.000 de euro in bani și…

- Titlurile Fidelis de primavara merg foarte bine dupa prima saptamana. Romanii au subscris aproape jumatate de miliard de lei (498,9 milioane lei) la cele 5 emisiuni ale Ministerului Finanțelor.