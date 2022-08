Stiri pe aceeasi tema

- Tara noastra va primi un nou ajutor, de 615 milioane de euro, in cadrul Platformei de sprijin, initiata de Romania, Franta si Germania. Din aceasta suma, peste 432 de milioane de euro sint granturi. Despre asta a anuntat luni, la Bruxelles, ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de Consiliul…

- Avand in vedere ca de-a lungul timpului au aparut dificultați in acordarea burselor școlare, fie legate de raportarea unui numar incorect de beneficiari, fie intarzieri la plata din cauza ca unele unitați de invațamant prefera sa faca plațile o data pe semestru (deși bursele sunt lunare), municipalitatea…

- Rezultate BAC Teleorman 2022. Tinerii din județul Teleorman care au susținut saptamana trecuta probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 afla astazi, dupa ora 12.00 ce note au luat la examenul de Bacalaureat 2021 și daca au promovat examenul de maturitate. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat…

- Mai multe categorii de elevi care invața in invațamantul preuniversitar de stat, clasele 1-12, inclusiv clasa 0 din municipiul Targu-Mureș, beneficiaza de un stimulent medico-social in cuantum de 250 de lei, lunar, potrivit unei recente Hotarari a Consiliului Local Municipal, cererile in vederea acordarii…

- Calendarul examenelor pentru Evaluarea Naționala 2022 este publicat. Elevii care au terminat ciclul gimnazial se pregatesc de mari emoții in zilele ce urmeaza. Invațaceii au parte de primul examen important din viața lor, urmand ca mai apoi sa fie repartizați la liceul pe care il doresc. Evaluarea Naționala…

- Un profesor ranit in atacul armat de la scoala primara din Uvalde, Texas, a numit politistii implicati drept „lasi” pentru ca au intarziat sa ia masuri in timp ce elevii sai erau ucisi, relateaza ABC News.

- Social 105 elevi din Teleorman vor primi ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator / LISTA completa a beneficiarilor iunie 7, 2022 12:32 Ministerul Educației a publicat Ordinul prin care se aproba Lista nominala a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar…