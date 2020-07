Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a modificat, luni, lista țarilor verzi pentru care nu se aplica recomandarea de instituire a masurii de izolare sau carantina asupra persoanelor care sosesc in Romania. Azi a fost adoptata Hotararea nr. 34 privind stabilirea listei țarilor membre…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 33 privind stabilirea noilor criterii de exceptare de la masurile de izolare/carantina aplicabile persoanelor care sosesc din țarile membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, precum și aprobarea listei țarilor…

