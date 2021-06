A intrat in vigoare, de astazi, certificatul digital Covid. Sapte țari din blocul comunitar au decis sa-l utilizeze și sa elibereze ”pașapoarte verzi” chiar din prima zi a lunii iunie, deși termenul de aplicare al regulamentului este 1 iulie, anunța Comisia Europeana. La ce este bun certificatul UE? La reluarea calatoriilor in condiții de siguranța […] The post Lista țarilor UE care au inceput sa emita certificatul digital Covid chiar de astazi first appeared on Ziarul National .