- Institutul National de Sanatate Publica va actualiza saptamanal, in fiecare zi de luni, lista tarilor pentru care se instituie masura carantinarii si, in statele in care indicatorul privind noile cazuri de infectare cu Covid-19 este mai mic decat al Romaniei, pot fi reluate cursele aeriene, a declarat…

- “Azi, in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, am emis o Hotarare care sta la baza Hotararii de Guvern adoptata azi (marti n.r), in baza Legii 136 (Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic – n. r.) si anume: Institutul…

- „La nivelul statelor terte, ma refer la statele non-UE, Comisia Europeana a emis o serie de recomandari privind relaxarea restrictiilor de circulatie a persoanelor. Ce inseamna aceste recomandari, cum interpretam aceste recomandari? Nu se poate zbura spre si dinspre niciun stat tert, non-UE, pentru…

- ULTIMA ORA! La patru luni dupa OMS, si Guvernul a declarat oficial epidemie in Romania! Secretarul de stat in MAI, medicul Raed Arafat, a anuntat marti, la inceputul sedintei de guvern, ultimele masuri luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Arafat a prezentat hotararea Comitetului National…

- Persoanele care sosesc in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat, in baza unei liste intocmite de Institutul National de Sanatate Publica, vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern,…

- Romania inregistreaza un numar tot mai mare de cazuri de COVID-19, iar autoritațile iau in considerare impunerea unor restricții in anumite zone din țara, unde situația se inrautațește. Bilanțul infectarilor cu noul coronavirus in Romania este din ce in ce mai sumbru și este posibil ca autoritațile…

- Controale la terase, societați comerciale și in trafic au continuat și duminica, 5 iulie. Acestea au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Acțiunea de la sfarșitul saptamanii trecute a fost organizata in sistem integrat, sub autoritatea prefectului.…