- Turcia a inchis de la 1 ianuarie ușa calatorilor din Marea Britanie, motivand ca a depistat 15 cazuri de infecții cu noua varianta mai contagioasa aparuta in marea Britanie. Toate cele 15 cazuri au fost identificate la calatori care au venit din Regatul Unit.

- In 33 de tari din lume au fost descoperite cazuri de infectare cu virusul B.1.1.7, noua tulpina de coronavirus, mult mai contagioasa, anuntata initial in Marea Britanie, pe 8 decembrie. Prin urmare, peste 40 de tari au decis sa izoleze calatorii care sosesc din Regatul Unit.

- Noua tulpina a coronavirusului descoperita in Marea Britanie a fost detectata la doua persoane care au ajuns in Norvegia din Regatul Unit, a anuntat Institutul Norvegian al Sanatatii Publice, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Calatorii, care nu au fost identificati, au venit in Norvegia la inceputul…

- O alta tulpina a noului coronavirus pare sa fi aparut in Nigeria, a anuntat joi directorul autoritatii pentru controlul bolilor din Africa, avertizand ca este nevoie de investigatii suplimentare, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Noua tulpina a coronavirusului descoperita recent in Marea Britanie se raspandeste mai rapid, a anuntat medicul sef pentru Anglia Chris Whitty, anunța news.ro. ”Asa cum s-a anuntat inca de luni, Regatul Unit a indentificat o noua varianta a Covid-19 prin monitorizarea genomica de catre Serviciul…

- O noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie se raspandește mai rapid. Responsabilul sef pentru sectorul sanitar in Marea Britanie a precizat ca a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații și ca analizele asupra noii variante de SARS-CoV-2 continua. Chris Whitty a ținut ca precizeze ca…