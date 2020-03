Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii romani care vin din state cu peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile, acestea fiind cunoscute ca ”zone galbene”. Pe site-ul INSP a fost publicata…

- Mai multe tari au fost adaugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani care vin din acestea, scrie agerpres.ro. Pe lista actualizata in acest weekend si publicata pe site-ul INSP…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess ancorata in portul Yokohama vor reveni, vineri noapte, in țara, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. La bordul vasului au fost 17 romani, doi dintre aceștia fiind infectați cu noul coronavirus. Din cei 17, 15 erau membri ai echipajului, doar 2 fiind…

- Numarul vizitatorilor straini in Bulgaria a crescut cu 0,4% anul trecut, la 9,3 milioane, a anuntat Ministerul Turismului, citand datele publicate de Institutul National de Statistica (NSI), transmit Sofia Globe si Novinite, potrivit Agerpres.In 2019, cei mai multi turisti au venit din Romania…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…

- Romanii au facut cozi interminabile in magazine inainte de sarbatori pentru a cumpara tot felul de alimente pe care le-au aruncat ulterior la gunoi, pentru ca li s-au stricat in frigidere. Risipa alimentara a atins cote alarmante. In perioada sarbatorilor s-au aruncat zilnic 6.000 de tone de alimente,…