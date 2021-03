Lista țărilor din „zona galbenă” a fost actualizată. Care sunt cele mai importante modificări Lista țarilor din „zona galbena” a fost actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Persoanele care sosesc in Romania din țarile considerate cu risc epidemiologic ridicat trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile. Pe lista țarilor din „zona galbena” sunt 51 de state sau teritorii, incluse in funcție de rata de incidența cumulata la 100.000 locuitori, conform datelor publicate de ECDC joi, 11 martie 2021, pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2021. Potrivit ultimelor modificari, Statele Unite ale Americii nu mai figureaza pe aceasta lista. Nici Grecia, Turcia sau Canada nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

