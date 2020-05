Lista țărilor din Europa care încep să ridice restricțiile. Chiar și cele mai afectate relaxează măsurile Mai multe țari din Europa pregatesc și incep sa implementeze treptat masuri de ridicare a restricțiilor, chiar incepand de saptamana viitoare, printre acestea aflandu-se și statele cele mai afectate. Dupa mai multe saptamani petrecute in locuintele lor, locuitorii din anumite parti ale Europei incep sa iasa, cu prudenta, in aer liber, in virtutea unor masuri […] The post Lista țarilor din Europa care incep sa ridice restricțiile. Chiar și cele mai afectate relaxeaza masurile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Prima tara europeana care a relaxat masurile de izolare, Danemarca, a anuntat, joi, ca raspandirea epidemiei de COVID-19 nu s-a accelerat pe teritoriul sau dupa ce Guvernul de la Copenhaga a decis sa ridice gradual restrictiile incepand cu jumatatea lunii aprilie, informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- La Berlin si Stuttgart au avut loc, sambata, manifestatii fata de pierderea libertatilor si a drepturilor din cauza masurilor de protectie in fata noului coronavirus, informeaza DPA, informație preluata de Agerpres. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat in Berlin pentru a protesta impotriva restrictiilor…

- Comparația dintre rata deceselor cauzate de pandemia Covid-19 in estul Europei fața de vestul Europei este șocanta și inca nu exista explicații clare ale specialiștilor. Un grafic publicat de economistul Branko Milanovic, profesor la City University of New York, arata ca statele europene din fostul…

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, reducerea si chiar anularea datoriei tarilor sarace. Suveranul Pontif a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa in fata pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres. In mesajul sau de Paste, citit…

- Papa Francisc a infiintat un fond de urgenta pentru ajutorarea zonelor afectate de coronavirus din tarile in curs de dezvoltare, a anuntat luni Vaticanul. Suveranul pontif a donat drept contributie initiala 750.000 de dolari din fondurile aflate la dispozitia sa si a cerut diocezelor si altor entitati…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- Opt dintre operatorii de telefonie mobila din Europa, printre care Vodafone, Orange si Telekom, au anuntat ca vor colabora cu autoritatile locale furnizand intr-o forma anonimizata datele de localizare a tuturor telefoanelor mobile active in retea, scrie go4it.ro și euroactiv.com. Astfel, autoritatile…

- Australia și Canada au fost adaugate pe lista țarilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii…