Lista țărilor din care cetățenii care sosesc în România vor fi obligați să intre în izolare Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 26.10.2020, Hotararea numarul 50 privind aprobarea listei țarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor HG nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirii starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Post-ul Lista țarilor din care cetațenii care sosesc in Romania vor fi obligați… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

