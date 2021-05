LISTA țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Guvernul a introdus și zona roșie. Persoanele vaccinate nu mai stau în carantină Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat introducand și lista rosie a statelor cu risc epidemiologic. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Cipru, Maldive, Turcia, Franța, Belgia sau India se afla in zona roșie, iar persoanele care vin din aceste țari scapa de carantina daca […] The post LISTA țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Guvernul a introdus și zona roșie. Persoanele vaccinate nu mai stau in carantina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

