Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat care intra in vigoare din aceasta seara. Intre acestea se afla Spania si Franta, reintroduse pe lista.

- Institutul Național de Sanatate Publica a actualizat, luni, definitiile de caz pentru coronavirus. Noile reguli prevad 14 categorii de persoane care trebuie testate. Persoanele instituționalizate asimptomatice trebuie testate de doua sau patru ori pe luna. INSP considera caz suspect orice persoana cu…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din aceste state trebuie sa intre in carantina pentru 14 zile, potrivit HOTARARII nr. 1 din 03.01.2020. Lista, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica. Astfel, incepand…

- 37 de state se afla in continuare pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care este obligatorie carantina la intrarea in Romania. Niciunul dintre statele din lista nu are o comunitate atat de masiva de romani precum Italia, recent elimitata din aceasta categorie. Nici romanii care revin…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a actualizat lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi Hotararea numarul 58...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri, 20 noiembrie 2020, Hotararea nr.55 care include lista actualizata a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin in Romania din aceste țari vor fi obligate sa intre in carantina la domiciliu sau in alta locație pe o perioada…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit o noua lista a tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Un numar de 30 de state figureaza pe lista galbena, printre care Belgia, Olanda, Franta, Spania si Marea Britanie. Persoanele care sosesc in Romania din unul dintre aceste state vor intra in…

- Autoritațile au actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Fața de ultima actualizare, au fost eliminate 17 state, insa raman in continuare pe lista țari precum Franța, Spania, SUA, Republica Moldova și Olanda.Conform hotararii adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența,…