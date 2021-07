Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată. Grecia a intrat în zona galbenă Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Grecia a intrat in zona galbena, iar Spania, Olanda si Portugalia in zona roșie. Lista cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata la mia de locuitori a fost actualizata joi, 15 iulie. Grecia trece din zona verde in zona galbena, iar Spania, Olanda, Andorra, Georgia, Malaysia și Portugalia se alatura Marii Britanii in zona roșie. Noile restricții vor intra in vigoare la data de 18 iulie, ora 0.00, potrivit libertatea.ro . Clasificarea țarilor pe zone… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Stiri pe aceeasi tema

