Lista țărilor cu risc epidemiologic, actualizată. Test PCR negativ la sosirea în România Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi, 4 februarie 2021, HOTARAREA nr. 6 pentru aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa actualizarea listei statelor cu risc epidemiologic a fost introdusa și obligația ca la intrarea in Romania, persoanele care sosesc din țarile/zonele/teritoriile cu risc epidemiologic ridicat sa prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de data intrarii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Pe lista se afla Portugalia, Gibraltar, Andorram, Israel, Spania, Insulele Turks si Caicos, Muntenegru, Cehia, Monaco, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Liban, San Marino, Marea Britanie,…

- In noua lista stabilita de Romania sunt 48 de state și regiuni din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Lista actualizata pe 18 ianuarie ramane in continuare valabila, informeaza Grupului de Comunicare Strategica in urma cu scurt timp. Pe lista sunt: Statele Unite ale Americii,…

- Autoritațile Republicii Moldova au actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate in zona rosie. Astfel, au fost excluse cinci tari: Serbia, Ciprul, Elvetia, Georgia si Liechtenstein.

- Lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea a fost actualizata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Potrivit CNSU, pe lista se afla 27 de state, printre care se numara Italia, SUA,…

- FIFA a publicat, joi, ierarhia mondiala a primelor reprezentative, ultima pe acest an, in care Romania ocupa locul 37. Pentru al treilea an consecutiv, Belgia este lider, mentioneaza forul international., potrivit news.roUrmatorul clasament va fi anuntat la 18 februarie 2021. Romania se mentine…

- FIFA a publicat, joi, ierarhia mondiala a primelor reprezentative, ultima pe acest an, in care Romania ocupa locul 37. Pentru al treilea an consecutiv, Belgia este lider, mentioneaza forul international. Urmatorul clasament va fi anuntat la 18 februarie 2021. Romania se mentine pe pozitia…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat vineri lista statelor si zonelor de risc epidemiologic pentru care se impune masura carantinei la sosirea in Romania, in contextul pandemiei de COVID-19, eliminand din lista Franta si Bosnia Hertegovina si incluzand Suedia. Persoanele care…

- Aproape trei sferturi dintre angajati nu si-ar dori sa revina la conditiile de lucru dinaintea pandemiei, potrivit unui sondaj comandat de Kaspersky, care a chestionat 8.000 de angajati din intreprinderile mici si mijlocii din mai multe industrii.74% dintre angajati sustin ca nu mai vor sa lucreze in…