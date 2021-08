Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Islanda trec in zona rosie, in timp ce Turcia si Muntenegru intra in zona galbena, potrivit noii liste care va intra in vigoare incepand de duminica, 8 august, a anuntat Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Daca tara din care vine persoana respectiva este in zona galbena, persoana…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda au trecut in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru au intrat in zona galbena. Noua…

- S-a actualizat lista țarilor pentru care se impune carantina la intrarea in Romania. Noua lista intra in vigoare la 1 august. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Grecia intra in zona rosie DOCUMENT…

- Vijeliile au facut din nou prapad. Aproape o suta de persoane au fost evacuate. O masina a fost luata de ape Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dupa-amiaza, cod rosu si portocaliu de ploi, vijelii…

- De ultima ora! Trupul fotbalistului din Seini a fost gasit.foto Ieri, in jurul orei 19:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Someș" al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru cautarea…

- Panica in Borsa in urma cu puțin timp. O CASA a luat FOC! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada strada Unirii a izbucnit un incendiu.…

- CNSU vrea prelungirea starii de alerta desi s-a ajuns la cateva cazuri de COVID pe zi. Iata lista restrictiilor pe teritoriul Romaniei Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic, actualizata. Vezi cine sunt romanii care intra in carantina Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea 37…