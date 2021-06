Lista țărilor cu risc epidemiologic, actualizată (DOCUMENT) Daca iți faci planurile de vacanța, e bine sa afli ca in Romania lista țarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. CNSU a actualizat lista tarilor aflate in zona rosie, galbena și verde. 23 de tari sunt trecute pe lista rosie, ceea ce implica masuri speciale la sosirea in Romania. Romania a introdus lista rosie... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

