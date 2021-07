Lista țărilor cu risc epidemiologic, actualizată. 35 de state, în ZONA ROȘIE – DOCUMENT Incidența cazurilor de COVID-19 continua sa fie in atenția autoritaților. Astfel, s-a aflat ca lista țarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata din nou. Și ca s-a emis o noua hotarare de la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, condus de catre premierul Cițu. Este vorba despre HOTARAREA nr. 48 din 22.07.2021 privind aprobarea […] The post Lista țarilor cu risc epidemiologic, actualizata. 35 de state, in ZONA ROȘIE - DOCUMENT first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

