Stiri pe aceeasi tema

- Spania și Portugalia, in zona roșie. Lista țarilor cu risc epidemiologic Foto: Arhiva/ MApN. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat astazi lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, transmite redactorul RRA Andrei Șerban. Spania, Portugalia, Olanda,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi, lista tarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemiei de COVID-19, Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia si Malaysia intrand in zona rosie. Totodata, potrivit Hotararii nr. 46 a CNSU, in zona…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 15 iulie actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. – in zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaysia; – in zona galbena au intrat: din zona roșie, in urma scaderii incidentei:…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46.Principalele prevederi din aceasta hotarare sunt:1) actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat;- in zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaysia;-…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46, prin care a fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic. Astfel: – in zona ROȘIE au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaysia; – in zona GALBENA au intrat: • din zona…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46. Principalele prevederi din aceasta hotarare sunt: 1) actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; – in zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46.CNSU a actualizat lista tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; in zona rosie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia si Malaysia; in zona galbena au intrat: bull; din zona…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46. Principalele prevederi din aceasta hotarare sunt: 1) actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; - in zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda,…