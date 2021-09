Stiri pe aceeasi tema

- Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic a fost actualizata, joi seara, iar Romania, Republica Moldova si Bulgaria se numara printre tarile incluse in zona rosie, din cauza incidentei ridicate a cazurilor de COVID-19. Austria si Elvetia au intrat in zona galbena, dupa scaderea ratei de infectare,…

- Autoritațile au actualizat, din nou, lista țarilor cu un risc epidemiologic riricat. Astfel, conform ultimelor date facute publice de specialiști, Grecia și Franța se afla in zona roșie, iar Bulgaria și Spania se gasesc pe lista galbena.

- De astazi intra in vigoare noua lista a tarilor cu risc epidemiologic: Turcia, Israel si Statele Unite intra in zona rosie unde sunt deja Spania, Grecia sau Marea Britanie. In schimb, Olanda si Malta, care se aflau pe lista rosie, au trecut pe cea galbene dupa ce numarul cazurilor de coronavirus a scazut.…

- Lista țarilor considerate de Romania a fi cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. CNSU a trecut pe lista roșie state precum Turcia, SUA și Muntenegru și pe lista galebna țari ca Olanda și Malta.

- CNSU a actualizat lista țarilor considerate de Romania a fi cu risc epidemiologic ridicat. Țari ca Franța sau Islanda au intrat pe lista roșie, iar țari ca Turcia sau Muntenegru au intrat din zona verde, in zona galbena.

- CNSU a actualizat lista tarilor in functie de riscul epidemiologic prezentat.Conform Hotararii nr. 48 din 22.07.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a fost actualizata lista ce curpinde clasificarea tarilor teritoriilor zonelor in functie de rata de incidenta cumulata, precum si a…

Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46 prin care se aproba lista actualizata a țarilor cu risc epidemiologic ridicat.