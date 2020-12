Lista țărilor care vor să interzică mașinile pe benzină și diesel, în următorii ani, pentru reducerea emisiilor poluante și stoparea încălzirii globale Lista țarilor care vor sa interzica mașinile pe benzina și diesel, in urmatorii ani, pentru reducerea emisiilor poluante și stoparea incalzirii globale Incalzirea globala și schimbarile climatice au devenit doua urgențe de importanța mondiala in ultimii ani și tot mai multe țari ale lumii cauta soluții pentru a face trecerea de la combustibilii fosili, care polueaza cel mai mult, la energia regenerabila. Ca parte a eforturilor de a reduce sau chiar stopa emisiile de carbon, tot mai multe țări au anunțat în acest an că vor interzice comercializarea sau chiar circulația… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lista țarilor care interzic mașinile pe benzina și diesel, in urmatorii ani, pentru reducerea emisiilor poluante și stoparea incalzirii globale Incalzirea globala și schimbarile climatice au devenit doua urgențe de importanța mondiala in ultimii ani și tot mai multe țari ale lumii cauta soluții pentru…

- Autoritatile si-au propus ca pana in anul 2030 sa interzica masinile echipate cu motoare pe benzina, astfel incat emisiile de carbon sa fie reduse la zero si sa genereze circa doua trilioane de dolari pe an pana in 2050.

- Obiectivele cheie ale Japoniei Energie Nevoile privind electricitatea ale Japoniei sunt asteptate sa creasca intre 30% si 50% de la nivelul actual, pana in 2050 din cauza electrificarii in domeniul industriei, al transportului si produselor electrocasnice. Tara planuieste sa extinda pe cat posibil domeniul…

- Japonia iși propune interzicerea in urmatorii 15 ani a vanzarii de automobile noi echipate cu motoare pe benzina, a anuntat Guvernul de la Tokyo. Inițiativa face parte dintr-un plan prin care statul nipon vrea sa ajunga la emisii zero de carbon, transmit Kyodo si Reuters, preluate de Agerpres.

- Adio mașini diesel și pe benzina! Volkswagen urgenteaza producția unui automobil electric de masa, la un preț cuprins intre 20.000 și 25.000 de euro Constructorul auto german Volkswagen a decis sa urgenteze dezvoltarea unui mic automobil electric de masa, in avanpremiera unor norme mai dure de mediu,…

- Autoritatile din Thailanda au confiscat ketamina de contrabanda in valoare de circa un miliard de dolari si avand ca destinatie probabila in cea mai mare parte Europa, Japonia sau Coreea de Sud, a anuntat joi Biroul thailandez antidrog, transmite Reuters.

- Cehia a raportat astazi un nou record de 4.457 de infecții cu coronavirusul, inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce situeaza tara pe primul loc in Europa la rata infectarilor, relateaza Reuters, citata de hotnews . Numarul de noi infecții raportat astazi a depașit recordul anterior de 3.794 de infecții…

- Polonia, Cehia si Ungaria si-au exprimat scepticismul cu privire la noua tinta anuntata de Comisia Europeana privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in acest deceniu. Comisia Europeana vrea ca, pana la finele acestui deceniu, sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu cel putin 55%…